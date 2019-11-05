Sağlık Bakanı: Besin zehirlenmeleri ıspanak değil yabani ottan kaynaklanıyor

İstanbul'da Pazar günü 108 kişinin etkilendiği ıspanak zehirlenmesi vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca: besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, "Halkımız se

İstanbul'da Pazar günü 108 kişinin etkilendiği ıspanak zehirlenmesi vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca: besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, "Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" uyarısını yaptı.

Pazar günü ilk olarak İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ortaya çıkan ve sonra İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen ıspanak zehirlenmesi vakası sayısının 44 olduğu açıklanmıştı.

Şu ana kadar ıspanak zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sürecin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından takip edildiği belirtildi.