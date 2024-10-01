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Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Acil Durum Hastanesi’nde MR Performansı Üç Kat Arttı”

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Acil Durum Hastanesi’nde MR Performansı Üç Kat Arttı”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Ziyaret sırasında konuşan Bakan Dinçyürek, göreve geldikleri günden itibaren hastane içinde verimliliği artırmaya yönelik birçok düzenleme yaptıklarını belirtti.

Bakan Dinçyürek, “Bugün yaptığımız çalışmaların sonuçlarını yerinde denetliyoruz. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığım gibi, Acil Durum Hastanesi’nde bulunan adanın en iyi MR cihazlarından biri, kurulduğu günden bu yana düşük performansla çalışıyordu. Bu cihazın daha aktif kullanılması için çalışmalar yaptık ve insan kaynakları konusunda düzenlemeler gerçekleştirdik. 

Şu anda cihaz, eskiye oranla %300 performans artışıyla çalışmaktadır. Bu gelişme, MR randevu bekleme süresini önemli ölçüde kısaltacaktır,” dedi.

Ayrıca hastanedeki anjiyo cihazının da uzun süre atıl durumda olduğunu belirten Dinçyürek, cihazın yeniden aktif hale getirildiğini ve şu anda hem kalp damar cerrahisi hem de girişimsel radyoloji alanında kullanıldığını söyledi. 
Dinçyürek, bu gelişmenin ana binadaki koroner anjiyo bekleme süresini azaltacağını ve kapasiteyi iki katına çıkaracağını belirtti.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne de bir anjiyo merkezi kurma aşamasında olduklarını ifade eden Bakan Dinçyürek, bu merkezin devreye girmesiyle anjiyo bekleme sürelerinin neredeyse tamamen ortadan kalkacağını vurguladı. Bakan Dinçyürek, “İnsanımıza en kısa sürede en etkin sağlık hizmetini sunmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim yardımcıları Dr. Hasan Birtan, Dr. Hasan Hansel, Dr. Çağın Ozankaya ,Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve idari personel eşlik etti.

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