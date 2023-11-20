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Sağlık Bakanı Dinçyürek tüm sağlık merkezlerinde kanal tedavisi yapılabildiğini söyledi

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Diş Hekimliği Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ve bazı Oda yetkililerini kabul etti.
Sağlık Bakanı Dinçyürek tüm sağlık merkezlerinde kanal tedavisi yapılabildiğini söyledi

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek, kabulde yaptığı konuşmasında, tüm diş hekimlerinin Diş Hekimliği haftasını kutladı.

Dinçyürek, yetkin olmayan kişiler tarafından işlem ve tedavi yapılmasının son derece tehlikeli ve gayri yasal olduğunu, Tabipler Birliği ile daha önce yaptığı görüşmede bu konuyu masaya yatırdıklarını kaydetti. Bakan Dinçyürek, bu konuda bakanlık olarak ortak hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Diş Hekimliğinin hızlı bir değişime uğradığını belirten Bakan Dinçyürek,  teknolojik gelişimden mesleğin nasibini aldığını, kamuda ve özelde diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin yapılması konusunda işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Dinçyürek, ada genelinde birinci basamak sağlık merkezlerinin neredeyse tamamında diş hekimi ve ünitelerinin mevcut olduğunu, yaptığı ziyaretlerde bazı eksiklikleri yerinde tespit ettiğini, şu anda tüm sağlık merkezlerinde kanal tedavisi dahil olmak üzere gerekli tüm eksikliklerin tamamlandığını vurguladı.

Diş hekimlerinin mesleklerini icra ederken daha etkin olmaları, hastaların daha verimli hizmet olması için her zaman işbirliğine hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Bakan Dinçyürek, ortak paydanın insana hizmet olduğunu ifade etti.

Oda Başkanı Halil Bakkaloğlu, Sağlık Bakanlığı ile Diş Tabipleri Odası olarak işbirliği konusunda istişare etmek istediklerini söyledi.

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