  • BIST 1.493
  • Altın 459,685
  • Dolar 7,3649
  • Euro 9,0569
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Cumhurbaşkanına kurallara uymasını ileteceğim

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Cumhurbaşkanına kurallara uymasını ileteceğim
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Cumhurbaşkanına kurallara uymasını ileteceğim

Sağlık Bakanı Ali Pilli, meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kurallara uymasını ileteceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Gaziveren’de birde fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta bulunan 9 kişinin maske takmaması sadece Ersin Tatar’ın maske takması tepkilere neden olurken konu mecliste de tartışıldı. CTP milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine konuşan Pilli, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek “Ben cumhurbaşkanına ileteceğim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste Güncel Konuşmalar Yapılıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
  • Komite Değişikliği İstemi Meclis'te Tartışma Yarattı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:16
  • Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15
  • Kıbrıslı Türk Profesör Özgür Deren’den Gururlandıran Başarı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:13
  • Özyiğit: “Sizin Eşitlik ve Adalet Anlayışınız Bu Mu? ”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
  • Pilli:''KKTC vatandaşlarının casinoya gidebileceğini düşünmedik''04 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
  • Arıklı: Et ve ilaç ucuzlayacak.13 Ocak’ta Ankara’ya gidiyorum04 Ocak 2021 Pazartesi 15:40
  • DEV-İŞ: “Pervasızca Yapılan Zamları Protesto Ediyoruz”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:16
  • Meclis Başkanlık Divanı Oluşturuldu Ve Sürekli Komitelerin Üye Sayıları Belirlendi04 Ocak 2021 Pazartesi 15:03
  • TÖDER yeni yönetimini belirledi Ahmet Arslan 7. Kez başkan04 Ocak 2021 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti