Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli hayatını kaybeden Kıbrıs'lı Türk Doktor Halil Onalt ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs'lı Türk Doktor Halil Onalt ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı"
Değerli meslektaşımız, Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt'ın koronavirüs nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında başta sağlık çalışanları büyük bir mücadele vermektedirler . Doktor Onalt, Türkiye’de özveri ile görevini devam ettirdiği bu sürede maalesef Covid-19'a yenik düşmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar dilerim.
Tüm sağlık camiasının, hepimizin başı sağolsun.
Dr. Ali Pilli Sağlık Bakanı
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