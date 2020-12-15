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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli uyardı:Temaslılar kendini gizlemesin

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli uyardı:Temaslılar kendini gizlemesin

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dünyayı saran ve ülkemizde de etkin olan, koronavirüsle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakan Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkanlara çağrı yaparak, “Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa tüm temaslılarınızı, temaslı ekibimize bildirin” dedi.

Pilli, temaslı listesi verilirken, kişilerin atlanmaması gerektiğini kaydetti ve temaslı olduğunu bilen kişilerin ise kendini saklamaması çağrısında bulundu. Bakan Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Salgını daha kısa sürede kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için temel kurallardan birtanesi de; temaslıları tespit etmek ve bu kişilerin başka kişilerle temasını kesmektir. Temaslı olduğunu bilen kişilerin temel görevlerinden biri ise, temaslı olduğunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı ekibine bildirmektir. Lütfen bu kişiler kendilerini gizlemesin. Temaslı kişiler, 1102 numaralı hattımızdan arayıp ekibimize bilgi vermeli ve yardım istemelidir. Bu bir vatandaşlık ve insanlık görevidir. Temaslıların , “Ben temaslıyım” deyip önlem anlamadan hayatına devam etmesi veya temasın birinci ya da ikinci günü test yapmasının anlamı yoktur. Temaslı kişilerin temasta bulunduktan sonra en erken beşinci günden sonra testleri pozitifleşmektedir. Bu nedenle temaslıların ilk iki günde yaptırdıkları test sonucuna göre karar vermeleri büyük bir yanlıştır. Eğer bakanlığımıza ve sağlık ekiplerimize bu konuda yardımcı olursanız salgını daha erken zamanda kontrol altına alacağız. Ancak o zaman normal yaşantımıza dönebilecek ve iş yerlerimizi rahatça çalıştırabileceğiz. Unutulmamalıdır ki; eğer bugüne kadar bir başarı elde ettiysek, bunda temaslı ekibimizin ciddi çalışmasının büyük payı vardır. Başarı ancak herkesin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle sağlanmaktadır. Ceza ve yasaklarla bir yere varmamız mümkün değildir. Herkes kendi kendinin, yakınının, komşusunun polisi olmak zorundadır. Her şeyi devletten beklemeden, lütfen kendi vazifelerimizi yerine getirelim. Bugüne kadar COVID 19’la birlikte mücadele ettik, şimdi ve gelecekte de birlikte mücadele edeceğiz. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz

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