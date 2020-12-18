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Sağlık Bakanı Dr. Pilli akşamdan sabaha +10 vaka daha var!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali, Pilli BRTK’da, Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Dr. Pilli akşamdan sabaha +10 vaka daha var!

Sağlık Bakanı Dr. Ali, Pilli BRTK’da, Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.

DETAY SOSYAL MEDYA - Barışcan ŞEKERCİ

Hastanede durumun kontrol altına alındığını, ameliyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak çok acil olmayan ameliyatların daha ileriye atıldığını ifade eden Pilli, polikliniklerin de normal çalıştığını kaydetti.

Dr.  Ali Pilli, halkın da üzerine düşeni yapması durumunda yayılmadan salgının da atlatılacağını ifade etti.

 

RUM TARAFINDAN BETER OLACAK

Dr Pilli, “Bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etsin. Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” dedi.

 

SIKI DENETİM

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri COVID 19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta gerçekleşen denetimlerde kural ihlal eden kişi ve işletmelere para cezası kesildi.

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