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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan Süleyman Soylu'nun son durumunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan Süleyman Soylu'nun son durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan Süleyman Soylu'nun son durumunu açıkladı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" açıklamasını yaptı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün eşi ve kızıyla birlikte Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuş, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yapmıştı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" ifadelerini kullandı.

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