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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR." ifadelerine yer verdi. 

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