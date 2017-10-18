Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu Ankara’ya gitti: Yeni protokol imzalanacak

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sucuoğlu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tam süreli ihtisas hastanesi olması için protokol imzalayacak.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi şu anda yarı süreli ihtisas hastanesi olarak hizmet veriyor.
Bakan Sucuoğlu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’la da görüşecek.
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