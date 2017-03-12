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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret etti
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret ederek bölge halkıyla görüştü.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret ederek bölge halkıyla görüştü.

Ziyarette köy muhtarı Murat Rüstemoğlu da Bakan Sucuoğlu’na eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Yayla köyünde bir haftada dört kişinin kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybetmesinden dolayı köy halkının tedirgin olması nedeni ile köyü ziyaret eden Sucuoğlu, Bakanlık olarak üzerlerine düşen herşeyi yapacaklarını kaydetti.

Köylüler, baz istasyonları, tarımsal ilaçlar ve gaminilerin kanser hastalığını tetikleyici bir etken olduğunu öne sürerek Bakan Sucuoğlu’ndan konunun bilimsel olarak araştırılması ve baz istasyonlarının köy dışına çıkarılması konusunda destek talep etti.

SUCUOĞLU: “BİRLİKTE YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ”

Sucuoğlu ise, gerek gaminilerle, gerekse baz istasyonlarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, uzman kişiler tarafından köyde ölçüm yapılması için Bakanlık olarak öncülük edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği ortak hareket edip yapılacak ölçümlerin ardından eldeki verilere göre girişimde bulunacaklarını da dile getirerek, tekrardan köyü ziyaret edip köy halkı ile birlikte yol haritası belirleyeceklerini de dile getirdi.

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