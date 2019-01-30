Sağlık Bakanı Filiz Besim Gazimağusa Hastanesi Başhekimini görevden aldı

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile basına bilgi veren Gazimağusa Başhekimi Hakkı Serhat Tulay kamuoyuna doğruları açıkladığı için Gazimağusa başhekimini Lefkoşa’ya makamına çağıran ve basın yolu ile kamuoyuna açıklamalarda bulunan Gazimağusa başhekimi Hakkı Serhat Tulay Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından az önce görevinden alındı.

Gazimağusa Hastanesi Başhekimini görevden alan Filiz Besim Gazimağusa başhekimini basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamalar neticesinde görevinden alındığı gelen bilgiler arasında. Görevden alınan Hakkı Serhat Tulay’ın yerine ise Dr. Nil Ergün’ü atadı. Geçtiğimiz aylarda başhekim atanması konusunda hastane yönetim kurulu Dr. Nil Ergün’e onay vermemiş ve yerine Hakkı Serhat Tulay atanmıştı.

Bilindiği üzere KKTC’de gribal enfeksiyon hastalığının sadece Gazimağusa Hastanesine günlük yüzün üzerinde müracaat yapılmakta olduğunu ve bunlardan % 80 inin H1N1 (domuz gribi) olduğunu açıklayan Gazimağusa başhekimi vatandaşların dikkatli olmalarını mümkünse kimseler ile tokalaşmamaları söylemişti. Gazimağusa Başhekimi Hakkı Serhat Tulay Gazimağusa hastanesi personelinin özverili çalışmaları ve hemşirelerin hasta olmalarına rağmen görevleri başında olup işlerine devam etmeleri hasta olan vatandaşlar tarafından takdir toplamıştı. (MHA)