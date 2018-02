Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, hastanelerdeki eksiklerle ilgili özellikle MRI cihazı hakkında yapılan bazı yorumların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Sağlıkta her eksiğin yaşamsal kabul edildiğini belirten Besin, yorum yapılmadan doğruluğunun teyit edilmesi istedi. Besim’in paylaşımı şu şekilde; Değerli dostlar bazı sosyal sosyal medya paylaşımlarında hastanelerimizdeki eksiklere dair haber ve yorumlara rastlıyorum. Sizlerden ricam lütfen yorum yaparken bizlerle doğruluğunu teyit edin. Elbette ki sağlıkta hiç bir eksik kabul edilemez ve ivedidir ancak emin olun ki; her eksiği yaşamsal kabul ediyoruz ve telafisi için seferber durumdayız. Geçen hafta Lefkoşa'daki MRI cihazımızda bir arıza oldu. Arıza meydana gelir gelmez acil hastalar Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki MRI cihazına veya anlaşmalı olduğumuz hastanelere sevk edildi. Mağusa'daki MRI çekimleri üç vardiyaya çıkarıldı. Bu arada da bozuk MRI tamire alındı ve ekibin bütün gece sabah 4.00'e kadar çalışmasıyla tamir edildi. Yani şu anda devlet hastanelerimizdeki iki MRI cihazı da tam randımanlı çalışmaktadır. Halbuki bugün rastladığım bir yorumda MRI cihazı bir aydır bozuk deniliyor. Yine bazı tetkiklerle ilgili kit sıkıntısı var yapılamıyor deniyor. Doğrudur bütçenin geçmemesine bağlı olarak bazı kitlerde sıkıntı vardır ancak hiç bir acil tetkik kit sıkıntısı nedeniyle ertelenmiyor. Ya elimizdeki imkanlarla aciller yapılıyor veya imkanlarımız yetersizse özel laboratuvarlardan hizmet alıyoruz. Değerli dostlar, sağlıkta hepimizin kendimizi sağlık hizmetleri anlamında güvende hissetmemiz en önemli insan hakkımızdır ve yaşamsal moralimizdir. Hassasiyetiniz hassasiyetimizdir. Yapacağınız DOĞRU yorum ve uyarılar ise her zaman ışığımız olacaktır. SEVGİYLE KALIN...

(yenidüzen)