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Sağlık Bakanı görevden alındı!

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Brezilya Sağlık Bakanı görevden alındı!
Sağlık Bakanı görevden alındı!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile corona salgını hakkında yaşadığı fikir ayrılığını medyada dile getiren Sağlık Bakanı Mandetta görevden alındı.

Bolsonaro ve Mandetta arasında corona virüsü salgınıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşanmıştı

Mandetta sosyal mesafa kurallarına uyulmasının önemli olduğunu vurgulamış, Bolsonaro ise corona virüsü tehdidinin abartıldığını söylemişti.

Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya’da resmi verilere göre, corona virüsü vakalarının sayısı 30,425.

corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1,924.

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