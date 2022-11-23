Sağlık Bakanı Gürçağ: Uyuz salgını yok

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, toplumda uyuz salgını olmadığını belirtti, “Asla böyle bir salgın yoktur” dedi.

KANAL SİM’e konuşan iyen Gürçağ, insanlarda bir panik havası hissettikleri için bugün saat 15:30’da sosyal medya üzerinden uyuz ile ilgili bir yayın yapacaklarını belirtti.

Gürçağ, “Böyle bir algı oluşunca toplumda haklı olarak insanlar böyle bir endişeye kapılıyor. Bunu önemsiyoruz. Böyle bir algının yanlış bir algı olduğunu ve uyuzun ne olduğunu detaylı bir şekilde izah edip kamuoyunu bilgilendirelim diye bu yayını yapıyoruz…” ifadelerini kullandı.