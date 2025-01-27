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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hastaneye kaldırıldı

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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hastaneye kaldırıldı
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yüksek tansiyon ve safra ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

 

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