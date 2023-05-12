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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sonsuz sabır ve özveri ile çalışan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'ni kabulünde, “önce insan” diyerek sonsuz sabır, özveri ve itinayla çalışan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Altuğra, sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu konuda gereken adımların atılmaya başlandığını belirtti.

Dünyada ve ülkede hemşireler ve ebelerin sağlık bakım sistemi içerisinde önemli rol oynadığının tartışmasız kabul edilen bir gerçeklik olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Altuğra, “Hemşirelik mesleğinin, bireyin sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde, hasta olduğunda iyileştirilmesinde vazgeçilmez önemli bir yeri vardır ve olmaya da devam edecektir” dedi.

Sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda, 7 gün 24 saat 365 gün hizmet sunulduğunu, hemşirelerin ve ebelerin sadece sağlık kurumlarında değil insan yaşamına dokunulan ve hayata değer katılan her yerde olduğunu ifade eden Altuğra, sağlıktaki paydaşlarıyla her zaman diyalog içinde olmaya devam edeceğini de kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de aktaran Altuğra, “önce insan” diyerek sonsuz sabır, özveri ve itina ile çalışan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ise konuşmasında, son dönemlerde sağlıkta yaşanan şiddet olayları karşısında gösterilen duyarlılığa teşekkür etti.

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