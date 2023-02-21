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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra depremzedeler ve ilaç sıkıntısıyla ilgili konuştu

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra depremzedeler ve ilaç sıkıntısıyla ilgili konuştu
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra depremzedeler ve ilaç sıkıntısıyla ilgili konuştu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkeye gelen her depremzede hakkında bilgileri olduğunu belirtti.

Depremzedeler için enfeksiyon komitesi de kurulduğunu kaydeden Altuğra, “Ülkemize giriş yapan her depremzede kontrolümüz altındadır. Adreslerini biliyoruz. Komite üyeleri hastaneye gelmeyenleri adreslerinde, yerlerinde görecek, ihtiyaç duyularsa tedavi edecek. Çocukların aşıları da kontrol edilecek. Herkesin içi rahat olsun…” dedi.

Altuğra, sağlık ocakları hariç, 6 ilçedeki kamu hastanelerine yatılı ve ayakta olmak üzere 300’ün üzerinde depremzedenin başvurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Genel Kurul’da konuşmaları yanıtladı, depremzedelerle ilgili açıklama yaptı.

İlaç konusunda da konuşan Altuğra, “Türkiye’den ilaçlar peyderpey geliyor, kesinti olmadı ama ihtiyacımız yüzde yüz giderilmedi. Bu darboğazdan çıkılacak. Plan ve programı yaparak bu yolu yürüyeceğiz” dedi.

– “Bu travmatik sürecin yaralarını sarmak için çalışıyoruz”

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Altuğra, Adıyaman’da görev yapan ekibin tümüne teşekkür etti.

Altuğra, “Bu travmatik sürecin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Psikologlarımız ve psikiyatristlerimizle bu desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Psikolojik hizmetin basınla paylaşılmadığını, konunun hassas olduğunu da dile getiren Altuğra, “Bundan sonraki süreçte de ne gerekirse yapılacak….”şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı, yerlerinden soru soran milletvekillerini de yanıtladı.

Enfeksiyon Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda depremzedelerin ülkeye giriş noktasında değil, evlerde kontrol edilmesi yönünde karar üretilmesi gerektiğini ifade eden Altuğra, komitenin yarından sonra evlere gitmeye başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ülkeye getirilmesi için TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

İlaç konusunda da konuşan Sağlık Bakanı, iki toplumlu komitenin KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından toplantıya davet edildiğini, perşembe günü toplantı yapılacağını, ihtiyaçların dile getirileceğini söyledi.

İlaç krizinin küresel olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede var olan ilaç fabrikasının güçlendirilmesi görüşünü daha önce de dile getirdiğini ifade ederek, “Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Üretiyoruz ama etkinliği nedir…Bu da hayati önem taşıyor. Bunları değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Binaların sağlamlığının deprem komitesi tarafından denetleneceğini, önceliğin hastanelere, sağlık merkezlerine ve okullara verileceğini belirten Altuğra, Değirmenlik Sağlık Ocağı’nın tadilat için boşaltıldığını, çıkacak rapora göre tamirin nasıl yapılacağının belirleneceğini söyledi.

İşe gitmeyen bir personelle ilgili soru üzerine Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, işe geç kalan veya gelmeyen personelle ilgili gerekli yaptırımın yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı, bu süreç sonuçlandığında  kamuoyuna açıklama yapacağını da kaydetti.

Öztürkler

Öte yandan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, depremzedelerle ilgili soru üzerine KKTC’ye giriş-çıkışlarda kayıt tutulduğunu, depremzedelerle ilgili ilk günden itibaren verilerin alındığını söyledi.

Öztürkler, sayının Afet Koordinasyon Merkezi tarafından açıklanacağını belirtti.

TAK/BRT

 

Kaynak : BRTK

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