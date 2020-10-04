Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç yerel aşının insan deneyi faz çalışmasına geçilecek

Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Covid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.

"Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesi'nde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesi'nde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız.