Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 23. saatinde can kayıpların 26'ya ulaştığını açıkladı. 25 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.
26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
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