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Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda

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Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var. 25’i yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 23. saatinde can kayıpların 26'ya ulaştığını açıkladı. 25 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.

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