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Sağlık Bakanı Koca: 50 milyon kişiyi erken dönemde aşılamamız lazım

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Koronavirüs salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin erken dönemde 50 milyon kişi aşılaması gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca: 50 milyon kişiyi erken dönemde aşılamamız lazım

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Koca, "Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım. Erken dönemde dünyayla birlikte en yaygın aşılamayı yapan ülkelerden biri olacağız" dedi.

Koca, "Mart ayından bu yana hastalığı atlatanlar da hesaba katıldığında aşılama ve bağışıklık kazananlarla birlikte çok ciddi yol almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Aşıların koruyuculuğu konusunda bu aşamada hiçbir aşı için net süre verilemediğini belirten Koca, "Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz" dedi.

'Neden inaktif aşı tercih ettik?'

Türkiye'nin Çin'den aşı almasıyla ilgili soru işaretlerine değinen Koca, aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılması gerektiğini savundu:

"En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Diğer aşı, yani mRNA aşısı genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. İnsanlarda yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem sonuçları başarılı olmuştur, orta ve uzun vadede sonuçları bilinmemektedir. Yurtdışından inaktif aşıyı özellikle tercih ettik."

'Vatandaş aşıyı eczaneden de alabilir'

Çin aşısı dışındaki aşılardan da getirileceğini duyuran Bakan Koca, "Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

'6 ilde sorun yaşıyoruz'

Dünyada birinci dalganın henüz bitmediğini söyleyen Koca, "Bu durum zirve süreçlerle yaşanıyor. İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü. Son alınan tedbirlerin etkisinin iki hafta sonra görüleceğini düşünüyoruz. Yoğun bakım doluluğu konusunda Adana, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya, Ordu gibi illerde sorun yaşıyoruz. İstanbul ve Ankara daha kontrol altında" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 196 kişi daha artarak toplamda 14.705'e çıktı, yeni vaka sayısı da 31.896 olarak belirlendi.

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım'daki konuşmasında bu aşıların Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılabileceğini söyledi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

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