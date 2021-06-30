Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üzerine ve sağlıkçılara 3. doz aşı randevusu yarın açılıyor

Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler" dedi.
Koca, 2 doz BioNTech aşısı arasındaki sürenin de 4 haftaya indirildiğini açıkladı.
Covid-19 geçirenlerin de hastalığı geçirdikten üç ay sonra aşı olabileceği bildirildi.
NTV'nin Bilim Kurulu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üçüncü doz aşı olmak için son aşı dozundan itibaren 3 ay geçmiş olması gerekecek.
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