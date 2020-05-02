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Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi protokollerini istedi

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Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi protokollerini istedi
Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi protokollerini istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ile gerçekleştirilen toplantıda yaşananları anlattı. Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinin beğenildiğini aktaran Koca, aynı gün görüştüğü ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın tedavi protokolleri istediğini ifade etti.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında Dünya Sağlık Örgütü toplantısında yaşananları aktardı. 

Bakan Koca, Hakan'ın, “Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığınız toplantı nasıl geçti?" sorusuna şöyle yanıt verdi: 

Toplantı iki saat sürdü

"Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında iki saate yakın süren bir toplantı oldu. 12 dakikalık bir sunum yaptık toplantıda. Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe, “Başarılarımızı anlattık, Türkiye’nin sunumu ilgi gördü” diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu."

Türkiye'nin yaptığı üç şeyden etkilendiler

"Bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olması... Bundan etkilendiler. Zatürreye dönüşme oranının yüzde 64’ten yüzde 12’ye düşmesi... Bundan etkilendiler. Yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalması... Bundan da etkilendiler."

'Filyasyon yöntemini uygulayan tek ülkeyiz'

"Bu yöntemi uygulayan tek ülkeyiz. Noktasal hedeflere yöneliyoruz, pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz, gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz, temaslıların temaslılarını buluyoruz. Biz bu yöntem sayesinde İstanbul’da salgını gerilettik. İstanbul ne Vuhan’a benzer ne New York’a... İstanbul’da salgını kontrol almanın tek yolu buydu."

'ABD Sağlık Bakanı tedavi protokollerini istedi'

"Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile de görüştüm. Ben daha anlatmadan, “Nasıl yaptınız?” diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak, “Sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu, biz yeni yeni görmeye başladık” dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi."

“Organize sanayi bölgelerinde testlere başladık. Buralarda çalışanların tümüne test yapacağız. Bugün mesela Gebze’deki organize sanayi bölgesinde 3500’e yakın test yaptık. Çalışma hayatında bulunanlara yönelik bu testleri sürdüreceğiz.”

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