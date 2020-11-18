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Sağlık Bakanı Koca: Aralık ayında 10 milyon Çin aşısı alabileceğiz

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"5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok"
Sağlık Bakanı Koca: Aralık ayında 10 milyon Çin aşısı alabileceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalar yaparken, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2,3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

"Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

"Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak, bu sayı 2 katına çıkabilir, bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak."

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