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Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir; saygılı olun

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Bilim Kurulu'na yönelik eleştirilerine Twitter hesabından yanıt vererek;  "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." dedi. 
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir; saygılı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Bilim Kurulu'na yönelik eleştirilerine Twitter hesabından yanıt vererek;  "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." dedi. 

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

resim_2021-04-06_184653.pngFahrettin Koca'nın açıklaması:1617721959018-screenshot-1.png

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