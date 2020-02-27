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Sağlık Bakanı Koca: Doğubeyazıt'ta 18 kişi karantinaya alındı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.
Sağlık Bakanı Koca: Doğubeyazıt'ta 18 kişi karantinaya alındı

60 kişi Gürbulak'ta takip altında olduğunu söyleyen Koca, "Soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık. Kum ve Meşed ile bağlantılı olanları ayrı bir ünitede barındırıyoruz" dedi.

Bakan, bu 3 kişiyle birlikte toplam 18 kişinin Doğubayazıt'ta karantina altında olduğunu açıkladı. Koca, bu kişilerde ateşin 38 dereceyi geçmediğini, öksürük olduğunu vurguladı.

Koca, İran'ın Kum ve Meşhed kentleriyle ilgili olanların 14 günlük karantinaya alınacağını ifade etti.

İran'da bulunan Türk vatandaşlarını uyaran bakan, "Sınırları zorlamayın. Gelecek vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmeli" diye konuştu.

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