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Sağlık Bakanı Koca: 'Dört vakadan biri omicron'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile korona virüsün omicron varyantının birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca: 'Dört vakadan biri omicron'

Korona virüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.

Kısa süre önce toplam vakaların yüzde 10'unun omicron varyantı iken bu oranın şimdilerde yüzde 25'e çıktığını açıklayan Koca, "Şu anda her dört vakadan biri omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" dedi.

Korona virüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken omicronun bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.

Virüsün nasıl bulaştığını, kişisel koruyucu önlemlerin mutlak gerekliliğini toplumca biliyoruz" diyen Koca, maskesiz durulan anların, kapalı mekanların ve havalandırılmamış ortamların riskli olduğunun bir kez daha altını çizdi.

HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ

Hatırlatma dozu yaptıranlarda, virüsün hastaneye kişileri düşürmesi veya akciğere inerek yoğun bakım gerektirmesi gibi durumların çok çok az olduğunu vurgulayan Koca, vaka sayısındaki hızlı artış göz önüne alındığında 3. doz aşının koruyuculuk etkisinin belirgin şekilde öne plana çıktığını kaydetti. Koca, hatırlatma dozu için vatandaşlara Turkovac, Sinovac ve Biontech aşılarının seçenekli olarak sunulduğunu söyledi.

"Pandeminin, etkisi azalan varyant ortaya çıktığında mevsimsel gribe dönüşeceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Koca, "Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor"

ZORLU BİR 2 YIL GEÇİRDİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'ye Üsküdar'da bulunan 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'nde 112 telsizinden anons yaparak sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Koca, "Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakarlığa milletimiz şahit oldu.

Yeni yılın sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu ve daha güvenli, hasta hekim açısından daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da artması için çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli ve daha az yorucu bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: Sabah 

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