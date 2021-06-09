Sağlık Bakanı Koca: Gelecek Pazartesi'den itibaren 40 yaşın üstündekiler aşı programına dahil edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenliyor.
Fahrettin Koca, gelecek Pazartesi'den itibaren 40 yaşından büyüklerin de aşı programına dahil edileceğini açıkladı.
Koca, daha önce yaptığı açıklamada yarından itibaren 45 yaşın üstündekilere aşı randevusu verileceğini duyurmuştu.
Öte yandan "Türk aşısı son aşamaya geldi" diyen Koca, önümüzdeki hafta yerli aşının "Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacaklarını" söyledi.
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