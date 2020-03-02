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Sağlık Bakanı Koca: İçimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir

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"Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı"
Sağlık Bakanı Koca: İçimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'le ilgili Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte içimizde bu virüsü taşıyan insanlar da olabilir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran’dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak’la da uçuşlarımızı Cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.

Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin’de artışın stabilleştiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bizim için daha önemli olduğunu, çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.

Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Ve bu vaka ile ilgili toplam vakaların da yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15’lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. yeni Koronavirüs'ün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum."

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