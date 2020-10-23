Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Üç milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19’a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle ilişkileri önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.

Quote Message: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Günlük vaka sayısı eylül ortalarına kıyasla yaklaşık üç kat artmıştır. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Günlük vaka sayısı eylül ortalarına kıyasla yaklaşık üç kat artmıştır.