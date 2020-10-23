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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Üç milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19’a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle ilişkileri önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.

 
Quote Message: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Günlük vaka sayısı eylül ortalarına kıyasla yaklaşık üç kat artmıştır.

Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Günlük vaka sayısı eylül ortalarına kıyasla yaklaşık üç kat artmıştır.

 
Quote Message: İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştı. İstanbullulara gerekirse fedekarlık yapmaları çağrısında bulunuyorum. Hafta sonundan başlayarak beş gün İstanbul’da çalışma arkadaşlarımda birlikte olacağım. İstanbul valisi, belediye başkanı ve emniyet müdürüyle görüşmeyi planlıyorum. Çarşamba günü bilim kurulu toplantımızı da İstanbul’da yapacağız. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştıracak sonuçlar alacağımızı umuyorum.

İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştı. İstanbullulara gerekirse fedekarlık yapmaları çağrısında bulunuyorum. Hafta sonundan başlayarak beş gün İstanbul’da çalışma arkadaşlarımda birlikte olacağım. İstanbul valisi, belediye başkanı ve emniyet müdürüyle görüşmeyi planlıyorum. Çarşamba günü bilim kurulu toplantımızı da İstanbul’da yapacağız. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştıracak sonuçlar alacağımızı umuyorum.

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