Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türkleri getiren uçaktaki sağlık personeli ve uçuş mürettebatının karantinadan çıkarıldığını açıkladı.

Koca, "Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kit 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin pandemi eylem planının her yıl güncellendiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."

'Mevsimsel grip vakalarında düşüş gözlemliyoruz'

Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Aşıların yetersizliği iddialarına yanıt veren Bakan Koca, "Aşı ile herhangi bir sorunumuz yok. Yeterli aşımız olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'Yerli kit kullanımda'

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı" ifadesini kullandı.

'61 kişi karantinadan çıkarıldı'

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 61 kişinin karantinadan çıkarıldığını söyleyen Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar" açıklamasında bulundu.