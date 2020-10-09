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Sağlık Bakanı Koca: Salgının hızını kestik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Salgının hızını kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.

Adana Valiliğini ziyaretinin ardından açıklama yapan Koca "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca "İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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