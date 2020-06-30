Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım sayımızda artış var, tedbirlerde dikkatli değiliz

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran tarihi için koronavirüs tablosunu açıkladı. Can kaybı 16 artışla, 5 bin 131'e çıktı.
Bakan Fahrettin Koca son verilerle ilgili "tedbirlerde dikkatli değiliz" uyarısı yaptı:
"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."
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