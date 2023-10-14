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Sağlık Bakanı, Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefke Bölgesinde ziyaretler geçekleştirdi.
Sağlık Bakanı, Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti

Ziyaretleri çerçevesinde ilk önce UBP Lefke İlçe Binasına giderek partililer ve vatandaşlarla görüşen Bakan Dinçyürek, sağlık alanında beklentileri dinledi. 

Ardından Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Dinçyürek, Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu ve sağlık personelinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

Dinçyürek, hekim kadrosu ve alt yapı konusunda Cengiz Topel Hastanesi'ni güçlendirmek gerektiğini, binanın fiziki alt yapısının el uzatılması gereken bir noktada olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Cengiz Topel Hastanesi'nin bölgeye önemli bir hizmet verdiğini, bugün güncel durum ile ilgili incelemelerde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdiğini, bakanlık olarak mevcut eksikliklerin giderilmesi için gereken adımların atılacağını ifade etti. 

Dinçyürek, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bakan Dinçyürek'e ziyaretlerinde UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz, Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi eşlik etti.

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