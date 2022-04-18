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Sağlık Bakanı Pilli: 170 Milyon TL’lik Yeni Bir İlaç Alım İhalesine Daha Çıkıldı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı “ManşetArtı” programında bir süredir gündemde olan ilaçlar konusunda açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Pilli: 170 Milyon TL’lik Yeni Bir İlaç Alım İhalesine Daha Çıkıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yaşanan ilaç eksikliği konusuna ilişkin açıklamada bulunarak, Sağlık Bakanlığı’nın 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıktığını açıkladı. Pilli, bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı “ManşetArtı” programında bir süredir gündemde olan ilaçlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Eksikliği yaşanan ilaçların ihalelerinin tamamlanmasıyla cuma gününden itibaren ülkeye ilaçların gelmeye başladığını anlatan Bakan Pilli, 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldığını açıkladı.

“Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek” diyen Sağlık Bakanı Pilli, kanser ilaçlarında ciddi bir eksiklik yaşanmadığını, bir kaç günlük sıkıntı sonrasında bu durumun aşıldığını söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara işaret eden Pilli, buna rağmen KKTC’de kanser ilaçlarında “ciddi bir sıkıntı” yaşanmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, cuma günü gelen iki tırın ardından üç hafta boyunca sevkiyatın süreceğini belirterek, bu konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

İlaçta otomasyona mutlaka geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Pilli, şu an itibarıyla sistemin var olduğunu ancak tam anlamıyla çalışmadığını kaydetti.

Ali Pilli, ilaç konusunda piyasaya 10 milyon TL’lik bir bakiye borcun söz konusu olduğunu ifade ederek, Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu miktarın serbest bırakıldığını ve borcun ödenmeye başlandığını söyledi.

İlaç konusunda büyük bir hassasiyet taşıdığını anlatan Bakan Pilli, ilaç tedarikinin devamlılığını günlük olarak takip edeceğini belirtti.

Pilli, ilaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile sürekli temas halinde olduklarını da ifade ederek, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

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