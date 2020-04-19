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Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. KKTC'de 1 yeni pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. 1 yeni pozitif vaka
Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. KKTC'de 1 yeni pozitif vaka

Bugün yapılan test sayısı:337

Bugünkü vaka sayısı:1

Taburcu edilen hasta sayısı:1

Toplam test sayısı :6166

Toplam vaka sayısı:109

Toplam taburcu edilen hasta sayısı:84

Tedavisi devam eden hasta sayısı:21

Toplam kaybedilen hasta sayısı:4

Yoğun bakımda hasta sayısı yok

Bugün çıkan vakanın kaynağı belli değil.Yapılan testler sonrası belirlenecek. 

Dün tespit edilen Öğretmen, Hemşire ve Makinist vakalarının temaslarında pozitif vaka yok

Yurtdışından ülkemize gelen öğrencilerin yurdundan alınan testlerin sonucu henüz çıkmamıştır ilerleyen saatlerde açıklanacak

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