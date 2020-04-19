Sağlık Bakanı Pilli açıkladı. KKTC'de 1 yeni pozitif vaka

Bugün yapılan test sayısı:337
Bugünkü vaka sayısı:1
Taburcu edilen hasta sayısı:1
Toplam test sayısı :6166
Toplam vaka sayısı:109
Toplam taburcu edilen hasta sayısı:84
Tedavisi devam eden hasta sayısı:21
Toplam kaybedilen hasta sayısı:4
Yoğun bakımda hasta sayısı yok
Bugün çıkan vakanın kaynağı belli değil.Yapılan testler sonrası belirlenecek.
Dün tespit edilen Öğretmen, Hemşire ve Makinist vakalarının temaslarında pozitif vaka yok
Yurtdışından ülkemize gelen öğrencilerin yurdundan alınan testlerin sonucu henüz çıkmamıştır ilerleyen saatlerde açıklanacak
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