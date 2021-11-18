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Sağlık Bakanı Pilli: Acil Durum Hastanesi için yeni kararlar alındı

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Sağlık Bakanı Pilli: Acil Durum Hastanesi için yeni kararlar alındı
Sağlık Bakanı Pilli: Acil Durum Hastanesi için yeni kararlar alındı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin daha iyi organize edilmesi ve halkın hizmetlerinin aksamaması için göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanları, Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi başhekimlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu günlerde vaka artışının beklendiğini, sağlıkta alınan tedbirlerle ekonominin önünün tıkanmasının da engellenebileceğini, sorunları masaya yatırmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda bir takım kararlar alındığını belirten Bakan Pilli, Acil Durum Hastanesi’nde hafta boyunca 07.00-18.00 saatleri arasında Covid-19 pozitif teşhisi alan her hastanın muayene olabileceği şekilde poliklinik sayısının arttırılacağını, bu poliklinikte göğüs ve enfeksiyon uzmanı/pratisyen hekim ve diğer uzmanlık alanlarından olmak üzere 4 doktorun hizmet vereceğini belirtti.

Pilli ayrıca Covid-19 pozitif çocukların muayene ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması için gerekli tüm kararların alındığını belirtti.

 

Halkımıza bir kez daha aşı yapmaları çağrısında bulunan Bakan Pilli, bugün Trenyolu Polikliniği’ne bir ziyarette bulunduğunu, halkımızın aşıya rağbet ettiğini gözlemlediğini, kurallara uymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Pilli, aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyeceği, 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşıların açıldığını, hiç aşı olmayanlar, 2. Doz, 3. Doz ve 4. Doz olmayan herkesin aşı merkezlerimize müracaat edebileceğini bir kez daha hatırlattı.

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