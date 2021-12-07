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Sağlık Bakanı Pilli: Aşıya İlgisizlik Gibi Bir Durum Yok

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Sağlık Bakanı Pilli:" Aşıya İlgisizlik Gibi Bir Durum Yok"
Sağlık Bakanı Pilli: Aşıya İlgisizlik Gibi Bir Durum Yok

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 ile mücadele kapsamında kış ayları  dolayısıyla vakalarda bir artış olduğunu, aşıya ilgisizlik gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakan Pilli, halkın aşıya gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederek, göreve geldiği günden bu yana günlük yapılan aşı miktarının 10 bini geçtiğini, 5 Kasım 2021 tarihinden bu yana 120 bin 253 adet aşı yapıldığını, perşembe günü güncel aşı miktarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Pilli yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsimi dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkede de vakalarda artış olduğunu, ancak yoğun bakım ve yatak kapasitesi açısından gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Covid-19 ile mücadelede halka büyük görev düştüğünü belirten Bakan Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini söyledi. 

Bakan Pilli, uzun süredir bakanlığa bağlı 1101 ve 1102 hatlarında yaşanan sıkıntının birkaç gün içerisinde aşılacağını, bu süreç içerisinde halkın 0539 117 52 24 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti.

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