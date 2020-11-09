Sağlık Bakanı Pilli, Atatürk’ün 82’nci Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 82’nci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 82’nci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli, mesajında, “Türk milletinin önderi, Gazi Mustafa Kemal Ataturk’ü ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Pilli, fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, büyük bir komutan, kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

“Atatürk’ün düşünce ve ilkeleri, biz Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edecektir.” diyen Pilli, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.