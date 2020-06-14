Sağlık Bakanı Pilli: "Covıd-19 hastalarının ambulans uçakla türkiye'ye götürüldüğü haberi doğru değil"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'de yayın yapan Habertürk TV kanalında KKTC'den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldüğü yönünde yayımlanan haberin gerçekliği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yazılı açıklamasında, bahsi geçen hastanın vaskülit tanısı ile tedavi gördüğünü, ailesinin isteğiyle Türkiye'ye gönderildiğini, Covid vakası olmadığını kaydetti. Bakan Pilli, hastaya Covid testlerinin de yapıldığını ve test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Şu anda ülkede herhangi bir vakanın olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını, resmi olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.