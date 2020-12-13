  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Pilli de temaslı

» »
Sağlık Bakanı Pilli de temaslı
Sağlık Bakanı Pilli de temaslı

Başhekim Adil Özyılkan’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığı haberinin ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çevrildi. Hastane için çalışan bir derneğin PCR cihaz bağışında Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile bakan Pilli’nin yaklaşık bir saat aynı ortamda kaldığı öğrenildi.

Bakan Ali Pilli’nin, tüm bakanlık ekibini izole olması için eve gönderdiği ancak kendisinin çalışmalara devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün de Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Pilli’nin dün PCR testi yaptığı ve sonucun negatif olduğu, ancak temaslı olmasından dolayı en az yedi gün izole olması gerektiği noktada hassas davranmadığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin saat 23:00’de Bayrak Radyo Televizyonu’na bağlanarak konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Gülgün Vaiz: “Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır''13 Aralık 2020 Pazar 18:58
  • Kıbrıs Türk yapımı kısa film ''Teslimat'' İtalya'da ödül aldı13 Aralık 2020 Pazar 17:44
  • KTHES:Meslektaşımız sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantinaya girdi13 Aralık 2020 Pazar 17:42
  • Tatar:“Maraş açılımı ve iki devlet politikasıyla, KKTC devletinin zeminini güçlendi”13 Aralık 2020 Pazar 17:40
  • En çok yağmur Yenierenköy’de kaydedildi13 Aralık 2020 Pazar 17:36
  • Hemşireler Sendikası: Bir hemşire pozitif13 Aralık 2020 Pazar 17:30
  • Sibel Siber, hastası pozitif çıkınca izole oldu13 Aralık 2020 Pazar 17:22
  • Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası13 Aralık 2020 Pazar 17:20
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!13 Aralık 2020 Pazar 15:28
  • En Çok Yağmur Yenierenköy’de Kaydedildi13 Aralık 2020 Pazar 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti