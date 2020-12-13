Sağlık Bakanı Pilli de temaslı

Başhekim Adil Özyılkan’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığı haberinin ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çevrildi. Hastane için çalışan bir derneğin PCR cihaz bağışında Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile bakan Pilli’nin yaklaşık bir saat aynı ortamda kaldığı öğrenildi.

Bakan Ali Pilli’nin, tüm bakanlık ekibini izole olması için eve gönderdiği ancak kendisinin çalışmalara devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün de Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Pilli’nin dün PCR testi yaptığı ve sonucun negatif olduğu, ancak temaslı olmasından dolayı en az yedi gün izole olması gerektiği noktada hassas davranmadığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin saat 23:00’de Bayrak Radyo Televizyonu’na bağlanarak konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.