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Sağlık Bakanı Pilli, Dr Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr  Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Sağlık Bakanı Pilli, Dr Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr  Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Pilli mesajında şunları kaydetti;

‘Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır.  Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır.

Yıllarca yılmadan mücadele ederek, ümidini kaybetmeden halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.’ 

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