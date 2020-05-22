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Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti

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Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Cemal Kılıç, pandemi sürecinde gösterilen başarıdan dolayı hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı’nı tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’na güvenlerinin tam olduğunu belirten Kılıç, her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, halkın sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini, bu süreçte Başbakan ve tüm hükümet yetkilileri olmak üzere, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkın desteği ile önemli bir başarı yakalandığını kaydetti.

Covid-19 sürecinin henüz bitmediğinin altını çizen Bakan Pilli, tüm halkın kurallara uymasının son derece önem arz ettiğini dile getirdi.

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