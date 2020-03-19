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Sağlık Bakanı Pilli iddialara cevap verdi

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Bakanlar Kurulu sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığım iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
Sağlık Bakanı Pilli iddialara cevap verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında yer alan, dün yapılan Bakanlar Kurulu sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu esnasında TC’den gelen doktorların karantinadan çıkarılması hususunda tartışma yaşandığı ve bunun üzerine strese bağlı rahatsızlandığı konusunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Pilli, “Özellikle belirtmek isterim ki, tüm ülkeyi etkileyen bu zor dönemde başta Sayın Başbakan olmak üzere tüm kabinedeki arkadaşlarım Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklarla koordineli bir şekilde toplum yararı için kararlar almış, yine toplum sağlığı için tüm iradelerini ortaya koymuşlar.  Başbakan Sayın Ersin Tatar veya herhangi bir bakanla aramızda bir tartışma söz konusu değildir” dedi.

Medyada bir kavga sonrası rahatsızlandı bilgilerinin aksine,  tansiyona bağlı baş ve göğüs ağrısı nedeniyle devlet doktorlarının arandığını ve ardından da bu sabah anjiyo operasyonum yine devlet doktorları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Pilli, “Sağlığım ve genel durumum iyi olmakla birlikte, tüm hekim arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarımıza yeniden teşekkürü borç bilirim” dedi.

Pilli, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü konusunda hükümetle birlikte gereken tüm önlemlerin alınmaya devam ettiğini ifade ederek “Bizlerin önceliği toplum sağlığıdır. Bu sıkıntıları birlikte aşacağımızdan kimse kuşku duymasın” dedi

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