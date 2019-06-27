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Sağlık Bakanı Pilli, İskele, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Geçitkale sağlık merkezlerini ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, İskele, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz Sağlık Merkezlerinin ardından Geçitkale Sağlık Merkezini de ziyaret ederek, incelmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Pilli, İskele, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Geçitkale sağlık merkezlerini ziyaret etti

Bakan Pilli ziyaretlerinde vatandaşla da bir araya gelerek, sohbet etti, bölgenin sorunlarını dinledi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, İskele ve Karpaz Bölgesinin merkeze uzak olması nedeniyle ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı. 

Ziyaretlerde Sağlık Merkezleri Sorumlu Hekimleri ile görüşen Bakan Pilli, İskele’de Mehmet Şenol, Mehmetçik’te Fatma Şemi, Yeni Erenköy’de Ayla Akçın, Dikarpaz’da Bahtiyar Mamadov, Geçitkale’de Çağla Kılıç’tan bilgiler aldı. 
Sağlık merkezlerinde mevcut personel eksiklikleri, alt yapı çalışmaları ve tıbbi cihazların sağlanması için gerekli adımların atılacağını kaydeden Bakan Pilli, ilgili belediyelerle de işbirliği ve diyalog içerisinde olacağını kaydetti.

Bakan Pilli ziyaretlerinde vatandaşla da bir araya gelerek sohbet etti bölgenin sorunlarını dinledi. 
Hedeflerinin ülke genelinde sağlıkta en iyi hizmet vermek olduğunu vurgulayan Pilli, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacağını kaydetti. 

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