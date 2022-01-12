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Sağlık Bakanı Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı Andı

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Sağlık Bakanı Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı Andı
Sağlık Bakanı Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı Andı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, mesajında, “Hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adayan değerli devlet adamı, halkına önderlik etmiş büyük insan Rauf Denktaş’ı, vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Pilli, şunları kaydetti:

“Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye’yle fikir ve gönül birliği içinde, her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aşmıştır. Tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere mücadele arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”

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