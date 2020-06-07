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Sağlık Bakanı Pilli: "Son 24 saatte toplam 24 test yapıldı. Pozitif vaka yok"

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 24 olduğunu ve pozitif Covid 19 vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Pilli: "Son 24 saatte toplam 24 test yapıldı. Pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 24 olduğunu ve pozitif Covid 19 vakaya rastlanmadığını açıkladı.

7 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

"Bugün Yapılan Test Sayısı 24. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 33 bin 456. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"

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