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Sağlik Bakanı Pilli: “Toplam 79 test yapıdı, pozitif vaka yok"

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Sağlik Bakanı Pilli: “Toplam 79 test yapıdı, pozitif vaka yok"
Sağlik Bakanı Pilli: “Toplam 79 test yapıdı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  79 test yapıldığını ve pozitif  vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, 12 Haziran itibarıyla Covid-19’un genel durumunu da açıkladı.

Bugün itibarıyla son durum şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 79, Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok, Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok, Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.709, Toplam Vaka Sayısı- 108, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

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