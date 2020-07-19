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Sağlık Bakanı Pilli Türkiye'den getirilen tıbbi malzemeleri teslim aldı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den ülkeye 3 tırla getirilen aşı, ilaç ve tıbbi malzemeleri teslim aldı. 
Sağlık Bakanı Pilli Türkiye'den getirilen tıbbi malzemeleri teslim aldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den ülkeye 3 tırla getirilen aşı, ilaç ve tıbbi malzemeleri teslim aldı. 

Fuar alanında yer alan teslim törenine Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye yardım gelmeye devam ediyor. 

Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 tır bugün Taşucu’ndan Girne’ye vardı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar alanında malzemeleri teslim aldı. 

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nden bugün ülkeye çok ciddi bir yardım geldiğini ifade ederek, bu katkıların Anavatan’dan her zaman yapıldığını belirtti.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk ulusuna ve Büyükelçi Başçeri'ye yardımlardan dolayı sonsuz teşekkürlerini sundu. 

Bu zor dönemde her sıkıştıkları anda Anavatan'ın yanlarında olduğunu söyleyen Pilli, yardımların 20 Temmuz'da ulaşmasının da ayrı bir anlamlı olduğunu kaydetti. 

BAŞÇERİ

Büyükelçi Başçeri de, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında ilaç, aşı, tıbbi malzeme, hibe protokolü imzalandığını, bunun ikincisinin de 20 Temmuz'a denk geldiğini söyledi. 

Bu yardımın, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü’nü her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de ayrılmaz parça ve ayrı görmediğinin bir göstergesi olduğunu belirten Başçeri, hibe programları yanında anlık taleplerin de her zaman olumlu karşılandığını, hastalar veya malzemeler konusunda atılan adımlarda KKTC'nin yurtdışı olarak görülmediğini kaydetti.  

Başçeri, iki toplumun sağlığı için karşılıklı sağlık iş birliklerinin geliştirileceğinden de emin olduğunu söyledi. 

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye  hükümetine teşekkür etti. 

Tatar, yardım içinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazı yanında birçok malzeme geldiğini ifade etti. 

500 yataklı hastane çalışmalarının da başladığı bilgisini aldığını söyleyen Tatar, Lefkoşa'da BRT arkasında tam teşekkülü hastane yapılması için anlaşmaya varıldığını, 12 kişilik ekibin gelip etüt çalışması yapacağını kaydetti. 

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin de 45 yataklı pandemi kliniği olarak hizmet vereceğini ifade eden Tatar, uçuşlar başladıktan sonra ülkeye 9 bine yakın insan geldiğini, bunlarda 10 vaka çıktığını,  2 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. 

Bunun büyük bir başarı olduğunu ifade eden Tatar, 9 Mart’tan beri halk sağlığını koruyan başarılı bir sürecin yönetildiğini kaydetti ve emek koyan herkese teşekkür etti. 

Tatar, ekonominin gidişatı için de sağlıktaki adımların önemli olduğunu, buna önem verdiklerini ifade ederek, "Burada büyük bir başarı var, halkımızın bunu görmesini istiyoruz" dedi. 

20 Temmuz'u da kutlayan Tatar, KKTC'nin güçlü altyapısı ile istikrarlı bir şekilde geleceğe yürümesinin temennileri olduğunu söyledi ve yardımlardan dolayı  teşekkür etti. 

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