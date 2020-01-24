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Sağlık Bakanı Pilli: “‘Ülkemizde şu anda korona virüsü vakası yok”

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Sağlık Bakanı Pilli: “‘Ülkemizde şu anda korona virüsü vakası yok”
Sağlık Bakanı Pilli: “‘Ülkemizde şu anda korona virüsü vakası yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan yeni tip Korona Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ülkede şu an korna virüsü vakası bulunmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, “ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte halkımızın bu konuda paniğe kapılması gereken herhangi bir durum yok” dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsün KKTC’deki durumu ve hangi önlemlerin alınması gerektiğiyle ilgili gerekli tüm araştırmaların bakanlığı tarafından başlatılarak, bu sabah yeni korona virüsü enfeksiyonuyla ilgili olarak risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden Pilli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

“Konuyla ilgili herhangi bir bilgi kirliliği ve panik yaratmamak adına bugün yapılan toplantının ardından kamuoyunu bilgilendirme kararı almış bulunmaktayız.

Ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte halkımızın bu konuda paniğe kapılması gereken herhangi bir durum olmadığını vurgulamak istiyorum.

Toplantıda ülkemizde olası bir salgın durumunun yaşanmaması için alınması gereken önlemler bu virüsün neden olduğu hastalığı taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlanmış, ilgili tüm paydaşlar bilgilendirilmiş ve eylem planı hazırlanmıştır.”

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, TSHD ve YTKD Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı , bakanlığımızın, salgın yönetiminde çalışan ilgili kişileri enfeksiyon uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisinin katıldığına işaret eden Bakan Pilli, “Halkımızdan beklentimiz şu an için genel hijyen konularına özen göstermeleri ve mümkünse salgının görüldüğü bölgelere zorunlu değilse seyahat etmemeleridir” dedi.

Bakan Ali Pilli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum, Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın dünyada görülen yeni tip korona virüsünden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. İlgili tüm birimlerimizle konuyu takibimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler ve değerlendirmeler bakanlığımız tarafından yapılacaktır.”

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